Wayne Escoffery Quartet

Wayne Escoffery gilt als einer der talentiertesten Saxophonisten und gefragten Sidemen der Jazzwelt. Geboren in London, wuchs Wayne in New Haven, Connecticut, auf, wo seine Liebe zum Jazz und sein formales Musikstudium begannen. Als High-School-Schüler und Student an The Hartt School studierte Wayne unter der Leitung der Saxophonlegende Jackie McLean und gehörte zur zweiten Klasse von Studenten am renommierten Thelonious Monk Institute of Jazz am New England Conservatory, wo seinen Master-Abschluss in Musik machte.

2006 sicherte er sich einen der begehrtesten Plätze im Jazz: eine Frontline-Position in Tom Harrells Quintett. Über ein Jahrzehnt lang wurde Escoffery hauptsächlich mit dem Trompetenmeister in Verbindung gebracht, der mit ihm um den Globus tourte, sieben CDs aufnahm und vier Veröffentlichungen co-produzierte. Seit 2000 ist Escoffery auch Mitglied von The Mingus Dynasty, Big Band and Orchestra und hat mit der Gruppe mehrere Aufnahmen gemacht.

Im Laufe der Jahre hat er international mit einem Who is Who des Jazz gespielt, darunter Ron Carter, Ben Riley, Abdulah Ibrahim, Eric Reed, Carl Allen, Al Foster, Billy Hart, Eddie Henderson, Rufus Reid, Wallace Roney, Randy Brecker und Herbie Hancock, um nur einige zu nennen. Wayne leitet seine eigenen Gruppen, die international touren, und hat mit diesen Gruppen mehrere hochgelobte Studioaufnahmen gemacht.

Sein aktuelles Quartett besteht aus dem Pianisten David Kikoski, der Bassistin Ugonna Okegwo und dem Schlagzeuger Ralph Peterson Jr. (zum Konzert im Pappelgarten: Mark Whitfield JR.) und hat drei Alben veröffentlicht. Das neueste Album der Band, The Humble Warrior, hat begeisterte Kritiken erhalten.

Wayne ist auch Gründungsmitglied der Black Art Jazz Collective, die sich aus aufstrebenden Musikerkollegen seiner Generation zusammensetzt und sich den Ursprüngen des Jazz und afroamerikanischer Ikonen verschrieben hat.

Neben seiner Konzerttätigkeit widmet sich Wayne der Musikvermittlung und hält Vorträge und Meisterkurse zur Jazzmusik. Derzeit ist er Saxophonlehrer für das Fargo Jazz for Teens-Programm von The New Jersey Performing Arts Wells und gibt privaten Online- und persönlichen Unterricht für alle Instrumente. Im Herbst 2016 wurde Wayne Escoffery im Rahmen der Jazzinitiative der Yale University, der ersten ihrer Art für die Universität, zum Dozenten für Jazzimprovisation und Ensemblecoach an der Yale School of Music ernannt.

Das Konzert findet unter aktuell gültigen Corona-Bedingungen statt.

