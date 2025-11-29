Ways to Feeling

Württembergische Landesbühne -Schauspielhaus Esslingen Strohstraße 1, 73728 Esslingen am Neckar

Tanztheater, Inklusion und KI-Roboter.

Mit ihrem neuen Programm 2025 entführt DieTanzKompanie das Publikum in eine Welt, in der Tanz, Inklusion und Technologie aufeinandertreffen. Professionelle Tänzer*innen mit und ohne Behinderung zeigen berührende Interaktionen mit einem KIRoboter und erschaffen mit jungen Menschen mit und ohne Behinderung eine visionäre Choreografie einer zukünftigen inklusiven Gesellschaft – voller Poesie, Kraft und überraschender Momente. Auf der Bühne stehen unter anderem eine blinde Tänzerin, ein Breakdancer, Jugendliche von DieTanzKompanie-Junior und Jugendlichen der Rohräckerschulzentrum Esslingen. In Teilen wird das Stück von der gefeierten Pianistin und Echo-Jazz-Preisträgerin Johanna Borchert begleitet.

Württembergische Landesbühne -Schauspielhaus Esslingen Strohstraße 1, 73728 Esslingen am Neckar
