Ein Stück nach einem afrikanischen Märchen von Bärbel Maier.

Wie das Zebra seine Streifen ganz und gar verloren und nach einer Weile wiedergefunden hatte – davon erzählt das Figurentheater-Stück Wazba.

Eines Tages wacht das Zebra auf und alle seine weißen Streifen sind weg. Keiner weiß warum. Keiner weiß, wieso. Aus dem Zebra ist ein schwarzes Zebra geworden. Kurz: Ein Wazba. Und damit fangen die Probleme an. Denn ein Wazba will keiner haben am Wasserloch. Also macht sich das kleine schwarze Zebra auf, um seine Streifen zu suchen. Dabei helfen ihm eine Eule, drei lebende Steine, ein Elefant, der nicht auf seine Ohren aufpassen kann und noch viele, viele mehr...

Ein Figurentheater über Mobbing, Mut und Güte. Ein Stück für eine Welt wie sie sein sollte und noch nicht ist.

Ort: Adlerplatz 3, 71364 Winnenden