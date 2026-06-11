WDR Big Band & The Mark Lettieri Group / Dirty Loops

„The New Funky Side of Things“ – so klingt es, wenn eine der renommiertesten Big Bands Europas auf die Snarky-Puppy-Rhythm-Section trifft.

Mark Lettieri (Gitarre) und Jason „JT“ Thomas (Schlagzeug) sind zwei der stilprägenden Snarky-Puppy-Musiker, ergänzt um Wes Stephenson am Bass sowie Daniel Porter und Billy Test an den Keyboards. Die WDR Big Band, geleitet von Jörg Achim Keller und mit Arrangements von Michael Abene, bewegt sich seit jeher selbstbewusst zwischen Tradition und Moderne. Kraftvoll, unvorhersehbar und im besten Sinne neu.