13 Jahre ist es mittlerweile her, dass die New Yorker We Are Scientists ihr goldprämiertes Debütalbum ›With Love & Squalor‹ veröffentlichten und mit Songs wie ›Nobody Move, Nobody Get Hurt‹ oder ›The Great Escape‹ die Indie-Tanzfläche weltweit erobert haben. Doch die Power-Pop-Group um Keith Murray (Gitarre / Vocals) und Chris Cain (Bass) denkt keinesfalls an den Ruhestand und liefert mit dem aktuellen Album "Megaplex" ein Synthie-geladenes Pop-Spektakel. Und das werden sie auch auch wissenschaftlich auf der Bühne beweisen!