We call it Ballet: Dornröschen

Erlebe Dornröschen wie nie zuvor in dieser atemberaubenden Tanz- und Lichtshow. Mach dich bereit für eine einzigartige Verschmelzung von klassischem Ballett und moderner Technologie, bei der lokale Tänzer:innen die Bühne mit glanzvollen Darbietungen und im Dunkeln funkelnden Kostümen buchstäblich zum Leuchten bringen. Das zeitlose Märchen von der verfluchten Prinzessin, die durch den Kuss ihrer wahren Liebe erwacht, entfaltet sich auf der Bühne in voller Pracht, wenn Pirouetten und der Schwerkraft trotzende Sprünge ein Kaleidoskop von Farben in den Raum werfen. Eine wunderschöne Produktion, die du dir nicht entgehen lassen solltest! Sichere dir jetzt deine Tickets für We call it Ballet in Stuttgart: Dornröschen, eine Tanz- und Lichtshow!