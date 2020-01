We have to laugh before midnight

Egal, was wir tun - das Ende eines jeden Tages wird kommen. Das ist traurige Gewissheit. Oder tröstliche Durchhalte-Parole? Mit betont körperlichem Spiel, einer bunten, bilderreichen Ästhetik und unverhohlener Lust am simplen Humor blickt Toboso ohne Sentimentalität dem Werden und Vergehen freudvoll ins Gesicht. Die freie Theatergruppe Toboso ist in Hall durch 'Krabat', 'Der kleine Wassermann' und 'Lost & Found' bekannt. Gefördert von der Kulturstiftung des Bundes können sie mit den Freilichtspielen eine Stückentwicklung für Jugendliche verwirklichen und sind noch mit einem unterhaltsamen weiteren Stück im Neuen Globe.