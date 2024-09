We Hit That - JMS - Freier Eintritt

Drumset, Mallet und Percussion

Der Fachbereich Schlagzeug der Jugendmusikschule Steinlach

stellt sich vor – mit Sven Edler, Joachim Gröschel und Adrian

Kunkel sowie SchülerInnen und Ensembles des Fachbereichs.

Der Eintritt ist frei!

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Kulturherbst in der Pausa in Mössingen statt.

VERANSTALTUNGSORT:

Pausa, Bogenhalle

Löwensteinplatz 1, im Pausa-Quartier

(Zufahrt über Richard-Burkhardt-Straße)

72116 Mössingen

ANFAHRT & PARKMÖGLICHKEITEN:

Die Parkplätze und der Weg zur Bogenhalle in der Pausa sind ausgeschildert. Parkmöglichkeiten gibt es am Jakob-Stotz-Platz und am Schulzentrum

BESUCHER-INFOS

Die Halle der Pausa ist nicht beheizt. Bitte bringen Sie je nach Wetterlage eine warme Jacke mit.

ABENDKASSE & HALLENÖFFNUNG

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Die Abendkasse erreichen Sie über die Mobilnummer: 0177 888 28 62

BEWIRTUNG:

Das Café Pausa neben der Bogenhalle hat bis 19:30 Uhr für Sie geöffnet.

In der Pausa bieten wir nur Getränke zur Selbstbedienung an.