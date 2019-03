We Like it Hard! Its Hardstyle. Wir freuen uns, alle Liebhabern aus den Bereichen #Hardstyle #Hardprogressive und #Rawstyle an diesem Abend zu verwöhnen.

✊ Saintz Raw (Hardstyle Rostock )

✊ Charter (Massive-Dynamic )

✊ Saycrid (Hardstyle Rostock)

✊ MelloX (Hardstyle Rostock)

✊ Skreepz (Hardstyle Rostock)