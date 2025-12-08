We love Christmas

Nach dem großartigen Erfolg in den letzen Jahren sind wir stolz, Ihnen erneut ein Weihnachtskonzert mit Stil, Eleganz und neuen hochkarätigen Musicalstars präsentieren zu können! Mit kristallklaren Tönen werden uns vier Musicalgrößen Gänsehaut bereiten und unsere Herzen zum Klingen bringen. Freuen Sie sich auf ein Quartett der Extraklasse, das uns auf die nahenden Festtage einstimmt. Von festlichen Klassikern der Weihnachtsmusik bis hin zu Christmas-Popsongs führt uns das hochwertige Repertoire um die ganze Welt der Weihnachtsklänge - so opulent wie ein Festmahl, so besinnlich wie die Stille am Weihnachtsmorgen und so fröhlich wie ein Kind in Erwartung des Christkinds! Buchen Sie jetzt die besten Plätze für DAS Weihnachtskonzert des Jahres!