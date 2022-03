We love LATIN | HIPHOP x RnB x LATIN

Das Warten hat ein Ende: Wir haben uns lang genug zuhause eingeschlossen – es ist an der Zeit, wieder feiern zu gehen und die Hüfte zu schwingen! Da kommt der „We Love Latin”-Abend doch gelegen, um richtig den Booty zu shaken.

Der Mix aus Salsa, Bachata und Reggaeton mit dem Besten aus HipHop und R&B verspricht einen feurigen Abend. Bis 23 Uhr ist der Eintritt für alle Gäste kostenlos, oben drauf gibt's in diesem Zeitraum leckere Cocktails zum Happy-Hour-Preis. Damit auch weiterhin die Nacht durchgetanzt werden darf, gilt die 2G-Plus-Regelung: Nur vollständig geimpfte oder genesene Personen, die negativ getestet sind und in die clubeigene App eingeloggt sind, dürfen in einen lateinamerikanischen Abend im PURE eintauchen. Ab 21 Uhr darf die Crowd antanzen Feuer an!