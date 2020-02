We love latin with Lipstick

Jeden ersten Freitag im Monat wird’s leidenschaftlich und glühend heiß in der Friedrichstraße 13 wenn lateinamerikanische Rhythmen auf urbane Beats treffen: Es ist wieder Zeit für „We Love Latin“ im PURE! Und das kann nur heißen, dass es auf der Tanzfläche so richtig zur Sache geht. Eine Mischung aus feinstem HipHop und R&B kombiniert mit Einflüsse aus Reggaeton, Bachata, Salsa und Co. schallt hier aus den Boxen und heizt den Gästen beim Tanzen ordentlich ein.

Kein Wunder, dass da ein Zwischenstopp an der Bar wie gerufen kommt, um für die nötige Erfrischung zu sorgen: dank Happy Hour bis 23 Uhr geht das sogar mit wenig Geld für hochwertige Drinks. Zur gleichen Zeit ist zudem der Eintritt für alle Gäste frei und jede Dreier-Kombi Girls darf sich zusätzlich über eine Flasche Prosecco aufs Haus freuen – let’s dance!