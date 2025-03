Freuen Sie sich im Oktober 2025 auf ein We love Musicals – Boyband Special!

Vier Superstars der Musicalszene aus dem deutschsprachigen Raum geben sich LIVE die Ehre.

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise zurück in die 90er Jahre und feiern Sie die Hits dieser einmalig verwegenen Boyband-Zeit! Erleben Sie vier Musicalstars hautnah und begleiten Sie sie auf einen musikalischen Streifzug durch die Boyband-Geschichte sowie die Erfolgsmusicals Tanz der Vampire, Saturday Night Fever, Ich war noch niemals in New York und viele mehr…

Armin Kahl

Les Misérables, Tootsie…

Peter Stassen

Disneys Tarzan, Elisabeth…

Filippo Strocchi

Rock of Ages, Les Misérables…

Jakub Wocial

Rent, Tanz der Vampire…

Eintritt inkl. Garderobe:

PK1: 67,- €, PK2: 62,- € PK3: 57,- €

Einlass ab 19 Uhr. Das Foyer und der Theatersaal sind ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

