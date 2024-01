Mi, 14.02.2024 um 20 Uhr

WE LOVE MUSICALS – VALENTIN SPECIAL

Freuen Sie sich im Februar 2024 auf ein We love Musicals – Valentin Special! Vier Superstars der Musicalszene aus dem deutschsprachigen Raum geben sich LIVE die Ehre.

Love is in the air… am 14.02.2024 live auf unserer Bühne. Schwelgen Sie in den schönsten Liebesliedern und genießen Sie romantische Musicalsongs mit Ihrem Valentinstags-Schatz oder auch als Geschenk an sich selbst. Erleben Sie vier Musicalstars hautnah und begleiten Sie sie auf einen musikalischen Streifzug durch gefühlvolle Popsongs und Erfolgsmusicals.

Wir freuen uns auf Sie und einen unvergesslichen Musicalabend im Zeichen der Liebe!

MITWIRKENDE:

NIENKE LATTEN

Erstbesetzung Ich in Rebecca (Wien)

Erstbesetzung Jasmin in Disneys Aladdin (Stuttgart)

MAE ANN JOROLAN

Erstbesetzung Peggy/Maria in Hamilton (Hamburg)

Erstbesetzung Jasmin in Disneys Aladdin (Stuttgart)

ELINDO AVASTIA

Bekannt als Erstbesetzung Terk in Disneys Tarzan (Stuttgart)

Erstbesetzung Olaf in Disneys Die Eiskönigin (Hamburg)

PHILIPP BÜTTNER

Erstbesetzung Robin von Loxley in Robin Hood (Tour)

Erstbesetzung Aladdin in Disneys Aladdin (Stuttgart)

VORSTELLUNGEN:

Mi, 14.02.2024 um 20 Uhr

EINTRITT (inkl. Garderobe):

1. Eintrittskarte inkl. Valentinstags-Cocktail (alkoholfrei):

PK1: 69,- €, PK2: 64,- € PK3: 59,- €

2. Eintrittskarte inkl. Valentinstags-Menü (klassisch oder vegetarisch) und Sekt oder Cocktail (alkoholfrei):

PK1: 112,00 €, PK2: 107,00 € PK3: 102,00 €

Einlass ab 19 Uhr. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart (werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof