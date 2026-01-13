Vier Superstars der Musicalszene aus dem deutschsprachigen Raum geben sich LIVE die Ehre bei

WE LOVE MUSICALS: VALENTINSPECIAL

Love is in the air...am 14.02.2026 live auf unserer Bühne.

Schwelgen Sie in den schönsten Liebesliedern und genießen Sie romantische Musicalsongs mit Ihrem Valentinstags-Schatz oder auch als Geschenk an sich selbst.

Erleben Sie vier Musicalstars hautnah und begleiten Sie sie auf einen musikalischen Streifzug durch gefühlvolle Popsongs und Erfolgsmusicals.

Wir freuen uns auf Sie und einen unvergesslichen Musicalabend im Zeichen der Liebe!