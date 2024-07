Indien: Smita (Mia Maelzer) träumt davon, dass ihre Tochter in die Schule gehen und so dem Elend als „Unberührbare“ entkommen kann. Italien: Giulia (Fotinì Peluso) arbeitet in der Perückenwerkstatt ihres Vaters. Nach seinem Unfall muss Giulia den Betrieb übernehmen und stellt fest, dass dieser hoch verschuldet ist. Kanada: Die Anwältin Sarah (Kim Raver) soll befördert werden, als sie erfährt, dass sie schwer krank ist. Drei Leben, drei Frauen, drei Kontinente – drei Schicksale, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Obwohl Smita, Giulia und Sarah sich nie begegnet sind, sind ihre Leben auf einzigartige Weise miteinander verwoben.