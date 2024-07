Senioren-Rennradler

Diesmal geht unsere Rennradtour ins schöne Heilbronner Land. Wir starten in zwei Gruppen. Die Zuggruppe trifft sich am Mittwoch, 14.8. um 09:10 am Bahnhof Waiblingen und startet 9:28 mit dem MEX 13 nach Bietigheim-Ellental. Wer die ganze Strecken fahren mag ist um 9:00 am Bürgerzentrum und trifft um 10:06 Uhr die Bahngruppe in Bietigheim. Dort starten wir dann gemeinsam und fahren über die Felder nach Oberriexingen, entlang der Enz nach Vaihingen und weiter in das Weinbaugebiet Heuchelberg/Stromberg. Wir fahren durch die Gemeinden Horrheim, Gündelbach, Schützingen, Zaisersweiher und Diefenbach und sehen viele historische und künstlerische Kleinode. Nach einem leichten Anstieg erreichen wir zur Mittagspause das Wirtshaus „Zum Heiligenberg“ mitten in den Weinbergen von Sternenfels. Gestärkt und ganz entspannt rollen wir danach auf glattem Asphalt über Hohenhaslach und Sachsenheim nach Bietigheim in die historische Altstadt. Wer möchte, kann nach den dann gefahrenen 70 km mit der Bahn nach Hause fahren. Oder mit dem Rad über Ludwigsburg am Ende mit 97 km und 750 Höhenmetern in den Beinen in Waiblingen ankommen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neue Rennradler, auch weniger Geübte sind stets willkommen.

Rückfragen im Forum Mitte unter Tel. Nr. 07151/5001-2696.