Lesung mit der Buchhandlung Taube im Apothekergarten

Verrückt, verzückt, verliebt - ein literarischer Sommerabend rund um die Liebe

Die Liebe, die Liebe ist eine Himmelsmacht ... nun ja, sie macht aber manchmal ganz schön Probleme. Auf unterhaltsame und kurzweilige Weise beleuchtet der Buchhändler und Sprecher Markus Schneider von der Buchhandlung Taube dieses Feld der Liebe.

Von mutigen Avancen und Eroberungen am Wegesrand, über leidenschaftliche Liebesbekundungen, bis hin zu den Funktionsstörungen in Liebesdingen hören Sie an diesem Abend. Eine Auswahl der schönsten, schwärmerischsten, frechsten und romantischsten Texte sind im Gepäck - Gedichte, Briefe und mehr ... Lassen Sie sich berauschen!