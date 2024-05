Working from nine to wine - Von Juni bis September lädt die Veranstaltungsreihe "Waiblingen erfrischt" nach Feierabend wieder zu gemütlichen Beisammensein auf dem Waiblinger Marktplatz! Bei Wein, Secco, gepflegter Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und entspannter Atmosphäre trifft sich Jung und Alt beim After Work Event in der wunderschönen Fachwerkkulisse der Altstadt.