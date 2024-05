Trappistenbiere - das Bierseminar mit -verkostung für Weintrinker!

Das Trappistenbier ist zweifelsfrei der „Grand Cru“ unter den Bieren. Es ist kein eigener Bierstil, sondern eine qualitative Bezeichnung für Abteibiere bzw. eine geschützte Herkunfts- und Herstellungsbezeichnung und wird vorwiegend in Belgien produziert. Diese komplexen Biere sind an Reife, Tiefgang und Aromenintensität und -vielfalt unübertroffen.

Der frischgebackene Bier-Sommelier Thilo Schramm nimmt die Teilnehmer*innen dieses Bierseminars mit auf eine besondere Reise in die Welt der Brauklöster und Mönche. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti!