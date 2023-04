WE ROCK-QUEEN „Best of Queen -The show goes on“

WE ROCK-Queen interpretieren in einem über zweistündigen Konzert die bekanntesten Songs von Queen und die Fans dieser Band erleben das unglaublich breite musikalische Spektrum von Glamrock, Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken noch einmal live. Losgelöst von rein optischen Effekten setzt WE ROCK-Queen den Schwerpunkt der Tribute-Show auf die authentische Wiedergabe der Songs. Hier bieten Musiker der Extraklasse eine ganz besondere Tribute-Show auf höchstem Niveau. Mit Hits wie „I want to break free“, „Radio Ga Ga“, das grandiose „We will rock you“ oder“, „I want it all“ und „We are the champions“ wird das Konzert selbst für anspruchsvolle Queen-Anhänger zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Erlebnis.

Karten gibt es in Wertheim bei der Wertheimer Zeitung, Marktplatz 4 und den Fränkischen Nachrichten in der Maingasse 22 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Online im Ticketshop auf der Veranstalterseite www.echt-hartmann.de und bei EVENTIM und RESERVIX. Einlass bei freier Platzwahl ist bereits um 18:00 Uhr und das Konzert beginnt schon um 19:00 Uhr auf Burg Wertheim, Schlossgasse 11 in Wertheim.