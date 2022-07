"We Rock Queen" mit Bandleader Frank Rohles haben sich dem großen Lebensgefühl verschrieben, das uns die Band Queen einst schenkte.

Rohles, Bassist Peters und Schlagzeuger Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln und wurden von Brian May und Roger Taylor persönlich ausgewählt. Rohles ist somit geradezu prädestiniert, die Musik von Queen mit all ihren musikalischen Facetten in einer ausdrucksstarken Tribute Show auf die Bühne zu bringen.