We Rock Queen interpretieren in einem über zweistündigen Konzert die bekanntesten Songs von Queen.

Die Fans der legendären Band erleben das unglaublich breite musikalische Spektrum von Glamrock, Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken noch einmal live. Losgelöst von rein optischen Effekten setzt We Rock Queen den Schwerpunkt der Tribute-Show auf die authentische Wiedergabe der Songs. Musikalisch sehr nah am Original, aber dennoch mit einem erkennbar eigenen Stil.

Bandleader und Gitarrist Rohles gehörte zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln und wurde von Brian May persönlich ausgewählt.

Einlass ist um 18 Uhr.