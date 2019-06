We stood like Kings (BEL, Post Rock) plays Koyaanisqatsi

USA 1982. Koyaanisqatsi. Oder das atemberaubende Aufeinandertreffen eines legendären amerikanischen Films und der intensiven, starken und gleichermaßen berührenden Musik des Brüsseler Post-Rock Quartetts WE STOOD LIKE KINGS, die bereits 2015 im Komma einen fantastischen Auftritt spielten, damals vertonten sie live den Stummfilm “Berlin 1927 – Die Sinfonie einer Großstadt), ein Erlebnis für Augen und Ohren. Der Sound der Gruppe, inspiriert von der Musik von Pink Floyd, Chopin und Mogwai, ist vielfältig und unverkennbar. In der europäischen Post-Rock Szene sticht We Stood Like Kings hervor: Nach mehr als 230 Konzerten in 20 verschiedenen Ländern mit ihren Alben BERLIN 1927 (Die Sinfonie einer Großstadt –Walter Ruttmann) und USSR 1926 (Ein Sechstel der Erde–Dziga Vertov) hat sich die Band einen Namen gemacht. Nun feiert ihr deutsches Label Kapitän Platte ihr zehnjähriges Bestehen und schickt die Band mit ihrem neuesten Werk auf Tour: USA 1982, ein neuer Soundtrack zum Film Koyaanisqatsi. Ein unglaubliches Konzerterlebnis für Film- und Musikliebhaber, das berührt und die Sinne anregt. Judith Hoorens, Klavier – Philip Bolten, Gitarre – Colin Delloye, Bass – Mathieu Waterkeyn, Schlagzeug. (Länge 85 Minuten)

Als Tour-Support und Special Guests wird die Münchner Post Rock-Band Instrument den Abend eröffnen. Instrument sind 2008 aus den Überresten von Cosmic Casino entstanden. Beeinflusst von Bands wie Mogwai, Isis und Oceansize standen nun nicht mehr die klassischen Songstrukturen, vielmehr Sounds im Vordergrund. Markus Schäfer (Bass/Gitarre/Gesang), Hubert Steiner (Gitarre, u.a. auch bei Carpet) und Nicolas Sierig (Drums/Gesang, u.a. auch bei Joasinho) veröffentlichten als Instrument bislang 3 Alben, mit “Read Books” erschien 2014 das bis dahin letzte. Das neue Album soll noch dieses Jahr erscheinen.