Erleben Sie eine Zeitreise durch die Welt der Urzeitgestalten, die unsere Welt vor sehr langer Zeit eroberten. Durch unsere animatronischen und vollbeweglichen Dinosaurier-Figuren, die auch realistische Geräusche von sich geben, scheint unsere Ausstellung sehr real.

Für Groß oder Klein gibt es bei uns vieles zu entdecken und auch zu lernen.

Das Thema der Dinosaurier ist etwas, das die Menschheit seit Hunderten von Jahren fasziniert und heute noch sehr viel Neues erforscht wird. Natürlich ist auch unsere Ausstellung vielseitig abgestimmt und bietet den Besuchern, vom Spaß bis zum großen Wissen alles was man über die Welt der Dinosaurier wissen sollte. Unsere Figuren sind alle mit Informationen versehen, sodass man sich einen eigenen Einblick von jedem der Giganten verschaffen kann.

Nicht nur die Beschreibungen an jedem Dinosaurier, sondern auch unsere zahlreichen Informationsständer verteilt im Hause, bieten unseren Besuchern viele Infos zum dazulernen. Stündlich wird auch einer unserer Mitarbeiter in ein Dinosaurierkostüm schlüpfen und eine kleine Show darbieten, bei der Kinder oder Erwachsene auch mal unseren gefährlichen T-Rex anfassen dürfen. In einem der Räume befindet sich eine Dokumentationsecke, in der wissenswerte Filme ausgestrahlt werden.

Am Spaßfaktor der Kleinen darf es natürlich auch nicht fehlen und somit bieten wir einen Ritt auf einem beweglichen Dinosaurier und bei gegebener Hallengröße eine Dinosaurier Hüpfburg.