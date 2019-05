Well-Brüder

Mit ihrem dezent anarchistischen Ansatz verwandelt die exquisit besetzte Blaskapelle der drei Brüder, freundschaftlich verstärkt durch Kollegen an aparten Instrumenten wie Harfe, Schlagwerk, Dudelsack, das alte Brauchtum in pure Lebenslust. Großherzig wie die Bayern sind, werden zwischendurch gerne auch fremde Tanzstile aufgenommen und liebevoll bajuwarisiert. Kurzum: Der Bavarian Dance Floor im Friedrichsbau verspricht ein Happening zu werden!

“Eine Riesengaudi.” – Die Süddeutsche

Besetzung: Michael Well (Bariton, Tuba & Master of Ceremony), Stofferl Well (Trompete & Flashmaster), Karl Well (Klarinette & Sound), Heini Zapf (Klarinette), Maximilian Well (Schlagwerk & Youngster), Max Lang (Akkordeon & Beer Drinker), Franz Eimer (Harfe & Chain Smoker)