Weakened Friends + Support: Snake Eyes

Auf ihrem neuen Album "QUITTER" reflektiert das Indie-Rock Trio WEAKENED FRIENDS aus Portland, Maine schonungslos, wie es ist, seine Brötchen mit der Musik zu verdienen.

Es geht um zerstörte Freundschaften, um mangelndes Selbstwertgefühl, um das Burnout von der eigenen Kunst, das einen verschluckt. Songwriterin, Gitarristin und Sängerin Sonia Sturino erzeugt mit ihrer Mitstreiterin Annie Hoffmann (Bass/Gesang) und Drummer Adam Hand einen emotionalen, unglaublichen direkten und mitreißenden Sound zwischen Indierock und melodischem Punk. Mal heavy und fuzzig, mal eher Slacker und verspielt.Im Zentrum der Platte schwebt das Damoklesschwert: Warum nicht einfach mit der Musik aufhören, und sich einfach einen "richtigen Job" suchen?! Im Titeltrack "Quitter" ringt Sturino mit ihrer Beziehung zu ihrer eigenen Musik: "I love it / but it never really feels okay" - Doch trotz aller Zweifel ist Aufgeben natürlich wirklich keineOption. Die Ehrlichkeit, mit der WEAKENED FRIENDS sich und ihr Umfeld reflektieren, ist dennoch erfrischend, machen die meisten Bands doch lieber auf dicke Hose und heile Welt. "QUITTER" erscheint am 19.11.2021 über Big Scary Monsters – Im April / Mai kommen WEAKENED FRIENDS auf ausgiebige Tour nach Deutschland!