Wearmarks - Release Konzert

Die Hohenloher Schweinerock- Fraktion von WEARMARKS hat sich für einige Zeit im Studio verbarrikadiert, die Bandmaschinen angeschmissen und einen schnörkellosen Output an den Tag gelegt, wie er besser nicht hätte sein können.

Das Ergebnis liegt nun vor in Form des ersten Albums, das auf den Namen „Bow to Rock’n’Roll” hört, das in 36 Minuten fast nur Hits wie ‘Live Forever’, ‘My Way’ oder ‘Electric’ raushaut und den Mitgröhlfaktor auf Alarmstufe „Sexy” anhebt. Das ganze glänzt mit warmem und organischem Sound, der auf keiner zukünftigen bier- und whiskygeschwängerten Party mehr fehlen darf. Aber Vorsicht: Die Songs kleben sich schneller in euren Gehörgang, als eure kleine Schwester auf den Asphalt der A81!

Überzeugt euch selbst von der Scheibe, und lasst euch live und in Farbe den ‘Boom’ geben, wenn sich die Jungs am 17.05.2025 hier im Club Alpha die Ehre geben und euch ihren neuen Longplayer um die Ohren hauen!