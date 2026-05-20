Web Web ist eine deutsche Jazz Band: Das sind Roberto di Gioia, Tony Lakatos, Christian von Kaphengst und Peter Gall. Als klassisch ausgebildete Musiker sind die vier längst Urgesteine der deutschen Jazzszene und experimentieren gerne miteinander. So haben Web Web ihr erstes Studioalbum „Oracle“ innerhalb eines Tages aufgenommen und nur unbearbeitete Erstaufnahmen verwendet.

Roberto Di Gioia arbeitete mit zahlreichen Jazz-Legenden zusammen, wie z.B. mit Woody Shaw, Art Farmer, James Moody, Johnny Griffin, Charlie Rouse, Clifford Jordan, Clark Terry, Roy Ayers, Gregory Porter u.v.m. Anfang 1990 wurde er Mitglied in Klaus Doldingers Passport.

Als Pianist machte er u.a. Aufnahmen mit Udo Lindenberg (MTV-Unplugged,2011), Charlie Watts („Music Of The Rolling Stones“, 2005), Console („Reset The Preset“, 2003), The Notwist („Shrink“ 1998, „Neon Golden“, 2002). Seit 2007 arbeitet er zusammen mit Samon Kawamura und Max Herre als KAHEDI: Max Herre („Hallo Welt“, 2012), Joy Denalane („Gleisdreieck“, 2017), u.v.m. Seine eigene Band MARSMOBIL (produziert von Peter Kruder) wird im Herbst ihr viertes Studioalbum veröffentlichen.

Tony Lakatos stammt aus der berühmten Lakatos-Familie aus Budapest, Ungarn. Sein Vater war ein berühmter Geiger, ebenso sein jüngerer Bruder Roby. Er begann mit dem Saxofon-Spiel als er 15 Jahre alt war. Tony studierte auf dem Bela-Bartok-Konservatorium in Budapest, machte seinen Abschluß 1979 und spielte seither auf über 350 Jazzproduktionen weltweit mit, u.a. mit Al Foster, Kirk Lightsey, Randy Brecker, George Mraz, David Witham, Terri Lyne Carrington, Anthony Jackson. Tony war Mitglied der Band PILI PILI von Jasper Van´t Hof. Seit 1993 ist er Solist in der HR Radio-Bigband.

Franzi Aller ... Infotext folgt.

Peter Gall gewann bereits in jungen Jahren erste Preise bei JugendJazzt und tourte mit dem Bundesjazzorchester unter Leitung von Peter Herbholzheimer. Er studierte an der Berliner Universität der Künste und am Jazz Institut Berlin bei John Hollenbeck. Gall absolvierte sein Masterstudium an der Manhattan School Of Music bei John Riley. Er arbeitete u.a. mit Kurt Rosenwinkel, Seamus Blake, Ben Street, Gabriel Rios, Jasmin Tabatabai, Thomas Quasthoff, Peter Fessler.

Besetzung: Roberto Di Gioia (p, synth, perc); Tony Lakatos (tsax, ssax); Franzi Aller (db); Peter Gall (dr)