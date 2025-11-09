Weber & Dogs - Die Midlife-Chance!

Willkommen in der Mitte des Lebens! Was ist hier los?

Sind wir angekommen, wo wir hinwollten? Wie schaffen wir es, zufrieden zu sein?

SWR-Moderator Florian Weber, Ende 40 (sagt er) – knapp 50 (sagt seine Frau), geht stellvertretend für seine Generation in eine Therapie-Doppelstunde beim renommierten Psychiater Dr. Christian Peter Dogs. 90 Minuten live auf der Bühne. Das ist riskant, denn Dogs provoziert, um den Patienten Weber und das Publikum aus der Reserve zu locken und zum Reflektieren zu bringen.

Wo stehe ich in der Partnerschaft, in der Familie, im Job, in der Beziehung zu den Eltern, den Kindern, den Freunden? Was ist mit Leistung, Alter, Schönheit, Sex? Muss ich immer happy sein und lächeln? Wie steige ich aus dem Hamsterrad aus, das mich durchs Leben jagt? Themen, die Weber und Dogs auch in ihrem erfolgreichen Podcast "40+ - die Podcast-Therapie" bearbeiten.

In jeder Live-Show wechseln die Themen, sodass keine Show der anderen gleicht – jede Sitzung ist ein neues Spiel mit eigener, unvorhersehbarer Dynamik!

Weber und Dogs sind oft unterschiedlicher Meinung. Dabei wirft der Therapeut gängige Psychotipps über den Haufen. Auf der Bühne offenbaren beide Intimes und Provokantes und bearbeiten auch die eingesammelten Fragen des Publikums. Ein Psycho-Talk, der überrascht, amüsiert und bisweilen ans Eingemachte geht.

Ein Abend voller Denkanstöße – unterhaltsam und inspirierend.

Florian Weber ist Fernsehmoderator und Podcast-Host, Jahrgang 1976. Er steht in der „Mitte des Lebens", ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Für den SWR/die ARD moderiert er seit knapp zwei Jahrzehnten zahlreiche Formate, darunter die Quizshow „Meister des Alltags“, „Die Landesschau Baden-Württemberg“ und den Polittalk „Zur Sache Baden-Württemberg“.

Er pendelt für seine Moderationen zwischen Stuttgart und seiner Familie, mit der er im Chiemgau lebt. Immer häufiger fallen ihm die wichtigen Fragen des Lebens vor die Füße, und er steht selbst vor den Herausforderungen, die seine Generation in Partnerschaft, Beruf, Familie und Freundeskreis zu meistern hat.

In der „Therapiestunde" auf der Bühne mit Psychiater Dr. Christian Peter Dogs entstehen authentische, sehr persönliche Gespräche, die provokativ, ehrlich und ungewöhnlich sind.

Dr. Christian Peter Dogs ist Arzt, Psychiater und Psychotherapeut. Der 72-Jährige hat drei psychosomatische Kliniken aufgebaut und zum Erfolg geführt. Sein Ansatz dabei: die freie Therapeutenwahl, weil „die Chemie stimmen muss“ zwischen Therapeut und Patient. Aktuell praktiziert er noch in seiner Privatpraxis in Lindau am Bodensee.

Dogs wendet unkonventionelle Methoden an, die rascher zum Erfolg führen. Er bringt seine eigene Geschichte mit ein, hört nicht nur zu, sondern provoziert und konfrontiert die Patienten mit einer Antithese, um sie zum Reflektieren anzuregen. Der "Rebell der Psychotherapie" hinterfragt viele gängige Methoden der Psychoanalyse und Psychotherapie.

Mit seinem Buch „Gefühle sind keine Krankheit. Warum wir sie brauchen und wie sie uns zufrieden machen“ war er auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Was Dogs zum heutigen Psychobetrieb sagt, wie er selbst schwere Traumata seiner Kindheit überwunden hat und wie er uns zu mehr Selbstbestimmung führt, wird im Gespräch mit Florian Weber deutlich.