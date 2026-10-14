Weber & Dogs - Die Midlife-Chance!

Weihnachten, das Fest der Liebe – und der kleinen Lügen. Wir sitzen wieder gemeinsam am Tisch, lächeln, schenken und schlucken unbequeme Wahrheiten runter. Aber was wäre, wenn wir ehrlich wären? Wenn wir der Schwiegermutter sagen, dass wir ihren Braten nicht mögen oder den Eltern, was uns seit Jahren verletzt? Führt Ehrlichkeit zu mehr Nähe – oder brauchen Beziehungen manchmal genau jene kleinen Lügen, die das Miteinander überhaupt erst erträglich machen?

Florian Weber und "sein Psychologe" Christian Peter Dogs nehmen Weihnachten unter die therapeutische Lupe. Auf der Bühne des Renitenztheaters wird es um Erwartungen, alte Rollen, Kränkungen und die hohe Kunst gehen, Familie auszuhalten, ohne sich selbst zu verlieren. Ein Abend über die Menschen, die wir nicht aussuchen können – und trotzdem lieben. Mit Humor, Tiefgang und überraschenden Wahrheiten.

In jeder Live-Show wechseln die Themen, sodass keine Show der anderen gleicht – jede Sitzung ist ein neues Spiel mit eigener, unvorhersehbarer Dynamik!

Florian Weber ist Fernsehmoderator und Podcast-Host, Jahrgang 1976. Er steht in der „Mitte des Lebens", ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Für den SWR/die ARD moderiert er seit knapp zwei Jahrzehnten zahlreiche Formate, darunter die Quizshow „Meister des Alltags“, „Die Landesschau Baden-Württemberg“ und den Polittalk „Zur Sache Baden-Württemberg“.

Er pendelt für seine Moderationen zwischen Stuttgart und seiner Familie, mit der er im Chiemgau lebt. Immer häufiger fallen ihm die wichtigen Fragen des Lebens vor die Füße, und er steht selbst vor den Herausforderungen, die seine Generation in Partnerschaft, Beruf, Familie und Freundeskreis zu meistern hat.

In der „Therapiestunde" auf der Bühne mit Psychiater Dr. Christian Peter Dogs entstehen authentische, sehr persönliche Gespräche, die provokativ, ehrlich und ungewöhnlich sind.

Dr. Christian Peter Dogs ist Arzt, Psychiater und Psychotherapeut. Der 72-Jährige hat drei psychosomatische Kliniken aufgebaut und zum Erfolg geführt. Sein Ansatz dabei: die freie Therapeutenwahl, weil „die Chemie stimmen muss“ zwischen Therapeut und Patient. Aktuell praktiziert er noch in seiner Privatpraxis in Lindau am Bodensee.

Dogs wendet unkonventionelle Methoden an, die rascher zum Erfolg führen. Er bringt seine eigene Geschichte mit ein, hört nicht nur zu, sondern provoziert und konfrontiert die Patienten mit einer Antithese, um sie zum Reflektieren anzuregen. Der "Rebell der Psychotherapie" hinterfragt viele gängige Methoden der Psychoanalyse und Psychotherapie.

Mit seinem Buch „Gefühle sind keine Krankheit. Warum wir sie brauchen und wie sie uns zufrieden machen“ war er auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Was Dogs zum heutigen Psychobetrieb sagt, wie er selbst schwere Traumata seiner Kindheit überwunden hat und wie er uns zu mehr Selbstbestimmung führt, wird im Gespräch mit Florian Weber deutlich.