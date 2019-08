Bezirk Schozachtal (Beilstein, Beilstein-Billensbach, Flein, Ilsfeld,, Neckarwestheim, Talheim, Untergruppenbach, Unterheinriet)

Früher oder später betrifft es jede Frau - die Wechseljahre - doch was wechselt/wandelt sich hier? Was passiert in diesen Jahren des Wandels und wie kann ich sie als Frau gut erleben und gestalten?

Die Veranstaltungsreihe bietet die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und sich mit anderen Frauen auszu-

tauschen. An vier Abenden wird auf verschiedene Aspekte eingegangen. Was verändert sich während der Wechseljahre? Welche körperlichen und psychischen Wirkungen hat dies und wie kann ich unangenehmen Begleiterscheinungen entgegenwirken? Welche Rolle spielt dabei, wie ich mich ernähre und bewege? Was bedeuten die Wechseljahre für mich als Frau und für meine Lebensplanung?

Wir laden Sie an vier Abenden ein zu den Themen:

Wechseljahre - körperliche Veränderungen und Möglichkeiten der Therapie

Dienstag , 1.10.2019 - 19:30 Uhr - Flein

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Leichter durch die Wechseljahre mit einer angepassten Ernährung

Dienstag, 15.10.2019 - 19:30 - Neckarwestheim

------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Wechseljahre als Chance in der persönlichen Entwicklung

Dienstag, 29.10.2019 - 19:30 - Beilstein-Billensbach

------------------------------------------------------------------------------------------------

Wandel braucht Bewegung

Dienstag, 12.11.2019 - 19:30 - Ilsfeld