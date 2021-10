Werner Koczwara

Auch 2021 dürfen sich Fans intelligenter Komik und schwarzen Humors freuen, wenn Werner Koczwara die Bühnen der Bundesrepublik unsicher macht. Im Gepäck hat er Programme wie "Am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde", "Weck mich, wenn's lustig wird" und viele mehr!

Werner Koczwara ist vor allem für das von ihm geschaffene "Justizkabarett" bekannt, in dem er sich mit Humor durch Irrwege und Absurditäten der Justiz kämpft. Zu diesem Thema veröffentlichte er seine Bücher "Einer flog übers Ordnungsamt – Wahn und Witz in der Justiz" und "Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt".

Werner Koczwara wurde 1957 in Schwäbisch Gmünd geboren. Erste satirische Texte für den Hörfunk schrieb er ab 1983. Ein Jahr später erlangte er mit einem kurzen Sketch beim Sender Freies Berlin erste Aufmerksamkeit. Es folgten Auftritte im ARD und BR sowie sein erstes eigenes Programm. Von nun an ging es steil bergauf: Schnell machte er sich einen Namen als Satiriker, arbeitete als Autor für "Wetten, dass..?" und die "Harald Schmid Show" und ist bis heute bundesweit zu sehen.

Durch seine Arbeit konnte Werner Koczwara in all den Jahren viele Auszeichnungen und Preise einheimsen. Jetzt Tickets sichern und Kabarett vom Feinsten erleben!