Die Wedding Crashers aus Helsinki nenne als ihre Vorbilder Arctic Monkeys und Black Keys. Lyrische Texte zu lebendigem Up-Beat-Tempo, Harmoniegesang und Rock und über allem die beiden unvermeidlichen finnische Spezialitäten Melancholie und schräger Humor.

Die Band erregte erstmals die Aufmerksamkeit der finnischen Medien, als sie 2009 zwei der größten Bandwettbewerbe des Landes gewann und 2010 bei Universal Music Finland unter Vertrag genommen wurde. Die Band veröffentlichte 2011 ihr von der Kritik gefeiertes Debütalbum This Is What You Wanted.

Esa Pottonen - Gitarre und Gesang

Oskari Halsti - Bass, Gesang

Aapo Nininen - Percussion, Cajon, Gesang

Mitglieder der Deutsch-Finnischen Gesellschaft zahlen den ermäßigten Eintritt

Veranstalter: Deutsch-Finnische Gesellschaft Stuttgart