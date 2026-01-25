Die Wednesday Night Big Band setzt sich generationsübergreifend aus Musiker*innen der Stuttgarter Szene zusammen. Dieses Ensemble steht für exzellenten Big-Band-Jazz in Stuttgart. An mehreren Mittwochabenden im Jahr finden im Laboratorium Konzerte mit speziellen Programmschwerpunkten statt. Immer wieder bekommen dabei auch Arrangeur*innen und Komponist*innen die Möglichkeit, eigene Werke zu präsentieren.

Saxofon: Magnus Mehl, Andreas Francke, Andi Maile, Lukas Wögler, Christoph Beck

Posaune: Eberhard Budziat, Uli Röser, Samuel Restle, Fabian Beck

Trompete: Jens Müller, Ralf Hesse, Sepp Herzog, Gerhardt Mornhinweg

Rhythmusgruppe: Christoph Heckeler, Karo Höfler, Ferenc Mehl