Die Wednesday Night Big Band setzt sich generationsübergreifend aus Musiker*innen der Stuttgarter Szene zusammen. Dieses Ensemble steht für exzellenten Big-Band-Jazz in Stuttgart. An mehreren Mittwochabenden im Jahr finden im Laboratorium Konzerte mit speziellen Programmschwerpunkten statt. Immer wieder bekommen dabei auch Arrangeur*innen und Komponist*innen die Möglichkeit, eigene Werke zu präsentieren.
Saxofon: Magnus Mehl, Andreas Francke, Andi Maile, Lukas Wögler, Christoph Beck
Posaune: Eberhard Budziat, Uli Röser, Samuel Restle, Fabian Beck
Trompete: Jens Müller, Ralf Hesse, Sepp Herzog, Gerhardt Mornhinweg
Rhythmusgruppe: Christoph Heckeler, Karo Höfler, Ferenc Mehl
(Die Besetzung kann variieren.)
Künstlerische Leitung: Magnus Mehl
Veranstalter: IG Jazz Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Laboratorium e.V.