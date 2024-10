Weeland feat. Esther Cowens

Weeland, das Kollektiv um den Gitarristen und musikalischen Visionär Patrick Wieland, freut sich, die Veröffentlichung ihres neuen Albums „The Soul Provisions“ anzukündigen. Das Album, das im November erscheint, wird durch die künstlerische Zusammenarbeit von Sängerin Esther Cowens, Schlagzeuger Tommy Baldu, Tastenmann Martin Meixner und dem Berliner Bassisten Martin Stumpf zum Leben erweckt.

„The Soul Provisions“ ist ein Album, das die Essenz von Retro-Soul und Rhythm ’n’ Blues einfängt und mit modernen Indie-Soul-Einflüssen wie man sie auch von Michael Kiwanuka, Kruanghbin oder Alabama Shakes kennt, bereichert. Von intimen, gefühlvollen Balladen bis hin zu mitreißenden, energetischen Tracks bietet dieses Album eine breite Palette von Emotionen und Klangfarben. Es ist eine Ode an die zeitlose Schönheit der Musik und wird sowohl langjährige Soul Fans als auch neue Indie Soul Hörer begeistern. Die Bandmitglieder von Weeland sind keine Unbekannten in der Musikszene. Jeder von ihnen hat bereits für renommierte Künstler und Projekte gearbeitet, darunter u.a Jan Delay, The Voice of Germany Band, Gaby Moreno, Max Herre, Roachford oder Flo Mega.

Mit „The Soul Provisions“ präsentieren Weeland ein Album, das durch seine zeitlose, entschleunigende und reife Qualität besticht – ein Muss auf Vinyl!

Besetzung: Esther Cowens (voc); Patrick Wieland (git, voc); Martin Meixner (keys); Martin Stumpf (b); Tommy Baldu (dr)