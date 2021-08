Sweet Soul Music - bei Kultur im Freien

Musik hat für uns Menschen eine große Bedeutung. Sie ist Kommunikationsmittel und sozialer Kitt – und ist oft auch eng verbunden mit Spiritualität. So auch in der afro-amerikanischen Kultur, die seit langem unsere Popular-Musik geprägt hat.

Der "Blues" ist dabei die gemeinsame Wurzel von Jazz und Soul bis hin zu Hip-Hop und RAP.

Historisch kommt den Frauen bei der Weitergabe von Kultur eine zentrale Rolle zu. Das gilt insbesondere auch für die "schwarze Musik". Vor genau hundert Jahren nahm Mamie Smith in den USA den ersten Bluestitel "Crazy Blues" auf. Und auch im Gospel und Jazz zeigten die Ladies wo es lang ging. Sie waren die bestbezahlten afro-amerikanischen Künstlerinnen ihrer Tage.

Sie reflektierten den Alltag - damals wie heute. "Talking about the facts of life" ist das zentrale Thema dieser Musik. Seien es Beziehungsprobleme, Geldnöte oder Diskriminierungserfahrungen. Von Mamie Smith über Bessie Smith, Nina Simone, Etta James, Koko Taylor und Janis Joplin bis zu den Blues Women der jüngeren Zeit wie Joss Stone und Amy Winehouse; diese Frauen erzählen die Realität und geben Orientierung.