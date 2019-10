Filmvorführung. 1933 lebten noch 101 Jüdinnen und Juden in Tübingen. 14 von ihnen missglückte nach der Machtübernahme der Nationalso- zialisten die Flucht; sie wurden Opfer der Shoah. Die anderen waren ge- zwungen ihre Heimat zu verlassen und ein neues Leben in der Schweiz, den USA oder dem britischen Mandatsgebiet Palästina aufzubauen. Auf der Grundlage von Interviews, die Mitglieder der Geschichtswerkstatt Tübingen e.V. zwischen 1999 und 2001 in Tübingen, Israel und den USA geführt hatten, entstand der Film „Wege der Tübinger Juden – Eine Spurensuche“. Hier kommen ehemalige Tübinger Jüdinnen und Juden zu Wort und berichten über ihre Kindheit, die Erfahrung der Diskrimi- nierung in Tübingen sowie ihre Fluchtgeschichten. Um den Film einem internationalen Publikum zugänglich zu machen, ergänzte das d.a.i. diesen Film durch englische Untertitel.