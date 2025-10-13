Wege zur Kontemplation – Benedikt von Nursia

Habitare secum (lat. wohnen bei/in sich selbst)

Wie wohne ich in mir im betriebsamen Alltagsgeschehen, wie finde ich zu mir und verliere mich nicht im Vielerlei des Alltags?

Gregor der Große schreibt dem Mönchsvater Benedikt von Nursia († 547) das Ideal des "habitare secum" zu. Dieser habe es für sich erreicht.

Der Hl. Benedikt kann uns mit seinem Erfahrungsschatz dienlich sein, wenn wir uns an drei Abenden im Deutschordensmünster mit Impulsen von ihm in einer Zeit der Stille darin üben: “habitare secum”.

Pfarrer Rossnagel führt über einzelne Abschnitte der Benediktsregel in die Zeit der Stille ein. Begleitet wird die kontemplative Zeit von Michael Saum an der Orgel.

3 Termine: Mo. 13. bis Mi. 15. Oktober

Roland Rossnagel, Exerzitien- und Geistlicher Begleiter, Dekan und Pfarrer am Deutschordensmünster in Heilbronn

Kirchenmusikdirektor Michael Saum, Kantor am Deutschordensmünster

Kurs-Nr.: 25231

