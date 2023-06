Wer ein Bild betrachtet, geht auf Entdeckungsreise. Farben, Formen und Komposition haben eine eigene Aussagekraft und können beim Betrachter etwas zum Klingen bringen.

An den drei Abenden geht es zunächst um eine Bildbetrachtung, die Anregung sein möchte, in aller Stille das eigene Leben in den Blick zu nehmen und die eigene Mitte zu spüren, aus der wir leben.

Dieser Übungsweg mitten im Jahr bietet Ruhe und ermutigt, in der Stille Gott in mir zu Wort kommen zu lassen.