Weggschmissa wird nix

Die Kriegs und Nachkriegsjahre waren Zeiten des Mangels. Jedoch: Not macht erfinderisch! Tüftler und Bastler wussten, wie aus Altem Neues werden konnte und dass ja nichts weggeworfen werden durfte, "man könnte es ja noch einmal brauchen."

An diese nun schon weit zurückliegende Zeit will unsere Ausstellung erinnern. Haushaltgegenstände wurden mit Kriegsmaterial geflickt, oder gänzlich neu geschaffen, aber auch dunkle Seiten jenseits der Legalität existierten. Die Geheim-oder Schwarzbrennerei. Unsere Ausstellung zeigt einige wahrhaft abenteuerliche Erfindungen zur heimlichen, häuslichen Schnapsherstellung.

Tüfteln, basteln, aus Altem etwas Neues ma­chen, weil es nicht Neues zu kaufen gab, mit dem man sich kleiden, etwas bauen, die Woh­nung notdürftig ein­richten konnte. Die entbehrungsreiche Zeit der Nachkriegsjahre, als Not noch erfinderisch machte und man nur von einer Überflussgesellschaft träumen konnte. Die im Museum gezeigten Ausstellungsstücke hatten nicht nur einen Verwendungszweck. Sie wurden umfunktioniert, repariert oder für einen ganz neuen Zweck wiederverwendet. Die Leute entwickelten ungeahnte Fä­higkeiten zur Improvisation, zum Wei­terverwenden, zum Eigenanbau auf dem Balkon, in Blumenkästen, später in Parks und auf öffentlichen Grün­flächen. Neben diesen umfunktionierten Gegenständen, Zeugnisse der armen Bevölkerung zeigt das Museum auch Geheim-und Schwarzbrennereien. Branntwein war in Notzeiten immer begehrt und wurde daher auch als Zahlungsmittel benutzt. Man versucht mit ihm bedrückende Ängste und Sorgen zu lösen. Wegen der Rationierung von Rohstoffen und des erhöhten Bedarfs an Alkohol für militärische und medizinische Zwecke verknappte sich das Branntweinangebot im Krieg. Als beliebte Schwarzmarktware erzielte er das Vielfache des regulären Preises.

„Weggschmissen wird nix“ Sonderausstellung jeden Sonntag von 11-17 Uhr