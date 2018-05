Wehrmachtsaustellung(en) - Eine Retrospektive

Vor 15 Jahren - im Jahr 2003 - gastierte die "Wehrmachtsausstellung" in Schwäbisch Hall. Intensive Debatten, Auseinandersetzungen sowie Demonstrationen begleiteten die Schau. Das Hamburger Institut für Sozialforschung hatte unter Leitung von Hannes Heer in den 90er Jahre eine erste Wehrmachtsausstellung erstellen lassen, die 1995 bis1999 durch Deutschland tourte und die Kernaussage traf, Teile der Wehrmacht hätten sich aktiv am Vernichtungskrieg im Osten beteiligt. Der Bruch mit dem Mythos einer sauberen Wehrmacht sorgte für eine heftige öffentliche Debatte: im Bundestag, in Medien und auf der Straße. Auf Grund von Vorwürfen fehlerhafter Bildzuordnungen sowie massiver Kritik zog Jan-Philipp Reemtsma diese Wehrmachtsausstellung zurück und ließ eine überarbeitete, zweite Ausstellung kuratieren. Die neue Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944" wurde von Ulrike Jureit erstellt und war von 2001 bis 2004 zu sehen, so auch in Hall. Hannes Heer war hieran nicht mehr beteiligt. Er warf der neuen Ausstellung vor, sie betreibe ein "Verschwinden der Täter". Hannes Heer blickt nun als ursprünglicher Initiator und Kurator auf die Wehrmachtsausstellung/en züruck und fragt, was diese uns heute noch zu sagen haben: auch und gerade einer Zeit, in der manche Politiker wieder "stolz (...) auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen" sein wollen. Zur Person: Hannes Heer, ehem. Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung, seine Arbeitsschwerpunkte sind die Erinnerungspolitik und die Konstruktion von Geschichte, insbesondere die Aufarbeitung der NS-Zeit. Heer war Kurator der Ausstellung "Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944". Hierfür wurden er und sein Team mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille ausgezeichnet.