Wehrpflicht? Nein, danke!

Vortrag von IMI zur neuen Wehrpflicht.

Vortrag der Informationsstelle Militarisierung (IMI) Tübingen zur neuen Wehrpflicht mit den Themen Wehrerfassung durch Fragebögen ab Januar 2026, Musterung, Kriegsdienstverweigerung, Kriegstüchtigkeit, Militarisierung, Sozialabbau und den Möglichkeiten, sich gemeinsam und solidarisch zu wehren.

Die Gruppe „Schulstreik-gegen-Wehrpflicht-Reutlingen“ sieht die neue Wehrpflicht in einer Zeit von erhöhter Staatenkonkurrenz und Aufrüstung als weiteren Schritt zur Eskalation und stellt fest, dass die Militarisierung Demokratie & Recht aushebelt und dass der Sozialstaat zugunsten der Bundeswehr untergraben wird. Bei der Veranstaltung will sie diskutieren, in welche politischen Zusammenhänge die Wehrpflicht einzuordnen ist und gemeinsam überlegen, wie sie gemeinsam mit vielen Anderen aktiv werden kann.