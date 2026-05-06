Weißblaues Beffchen in Nördlingen

Es liest sich wie ein Märchen: Seit 50 Jahren treibt das „Weißblaue Beffchen“ sein kabarettistisches Kirchenunwesen – inzwischen in vierter Generation mit Irene Geiger-Schaller, Josef Höglauer, Anne-Bärbel Ruf-Körver und Hannes Schott.

Im Rückblick wirkt vieles fabelhaft und sagenumwoben. Mit spitzer Feder nimmt das kirchlich-bayerische Pfarrkabarett seit jeher Kirche und Gesellschaft aufs Korn – und wurde von der Realität oft überholt. Doch das Jubiläumsprogramm ist alles andere als nostalgisch. Mit Witz und Schärfe stellt sich das Beffchen den Herausforderungen der Gegenwart und präsentiert überarbeitete Lieblingssketche und Lieder.