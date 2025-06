Weiße Nacht

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel bei der Weißen Nacht am Neckarstrand in Remseck am Neckar! Dieses öffentliche Picknick lädt Sie ein, den Sommer in stilvollem Weiß zu feiern.

Freuen Sie sich auf Live-Auftritte der Bands "Sunny Side Up" und den "Mobile Gentlemen".Zudem bietet Ihnen der Foodtruck "Michas Flammerie" mit Nudeln, Flammbroten, Pizza und Waffeln Essen, das für jeden etwas zu bieten hat. Zusätzlich steht "Sharky's Bartruck" am Strand, der von alkoholfreien Getränken über Bier und Wein bis Cocktails allerlei Auswahl für Sie bereithält.

Selbstverständlich sind Sie auch herzlich eingeladen, Ihr eigenes Essen und Trinken mitzubringen. Packen Sie Ihre Picknickdecke und Campingstühle ein und machen Sie es sich am Neckarstrand gemütlich. Für zusätzlichen Komfort können Sie eine Biertischgarnitur für nur 20 Euro mieten. Weitere Infos hierzu unter Kosten.

Bitte erscheinen Sie ganz in Weiß, um die besondere Atmosphäre der Weißen Nacht zu unterstreichen.

Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden und Familie einen zauberhaften Abend am Neckar zu verbringen. Wir freuen uns auf Sie!