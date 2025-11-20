Weiße Turnschuhe

René Heinersdorff WEISSE TURNSCHUHE Komödie

Hier ist Lachen vorprogrammiert: Jochen Busse kehrt zurück an unsere Komödie.

Günther ist ein Phänomen: 75 Jahre alt, topfit und kerngesund. Er joggt und rudert, trinkt keinen Alkohol und ernährt sich ausgewogen.

Eines Tages kommt sein Sohn Kai zu Besuch und verkündet ihm die Katastrophe: Seine Geschäftsidee ist gescheitert und er ist pleite. Die Immobile, die Günthers Rente absichert, wurde bereits verkauft. Es muss also Geld her!

Kai präsentiert auch sofort eine „Lösung“: Er hat für Günther Pflegestufe 4 beantragt. Und noch ehe Günther widersprechen kann, steht die Gutachterin der Versicherung vor der Tür. Günther wäre nicht Günther, wenn er diese Herausforderung nicht annehmen würde. Aber diesmal gerät selbst er an seine Grenzen! Eine Komödie voller Situationskomik und pointierter Dialoge.

René Heinersdorff hat dem „famos aufspielenden“ Jochen Busse diese Rolle auf den Leib geschrieben, der als Günther „rasant Monologe und Pointen abfeuert und sich durch Kerze, Schulterstand und ‚mörderischen Flughund‘ turnt“, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Mit viel Situationskomik und pfiffigen Dialogen landeten der Autor René Heinersdorff und sein Hauptdarsteller Jochen Busse zuletzt mit „Komplexe Väter“ an der Komödie im Marquardt einen großen Erfolg. Freuen wir uns also auf den neuen Abend mit dem unvergleichlichen Jochen Busse!