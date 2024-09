Erwin Pelzig: Der wunde Punkt

Erwin Pelzig, das bekannteste Alter Ego von Frank-Markus Barwasser, geht wieder auf Tour! Ausgestattet mit Cordhut, rot-weiß-kariertem Hemd, Herrenhandtaschen und einem herrlichen Bühnenprogramm ist er wieder bereit, Politiker und Prominente auf seine ganz eigene, aufrechte Art gewitzt und schlagfertig zu piesacken. Bekannt wurde der Franke unter anderem mit seinen Fernsehauftritten in „Neues aus der Anstalt“ (ZDF) an der Seite von Urban Priol und in seiner Sendung „Pelzig hält sich“.

Auf seiner Tournee widmet sich der bürgerliche Frank-Markus Barwasser mit seiner Kunstfigur Erwin Pelzig nun wieder allen brisanten Themen, für die oft keine Zeit mehr bleibt. „Die Dinge sind im Sattel und reiten uns“ – sagte uns der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson. Da muss Pelzig gleich hinterher, um die Sache näher zu betrachten. Und natürlich sind meist auch Hartmut und Dr. Göbel mit dabei, zwei weitere Figuren des Kabarettisten, um von verschiedenen Standpunkten aus Licht ins Dunkle zu bringen.

Für seine Auftritte als Erwin Pelzig wurde Frank-Markus Barwasser regelrecht mit Auszeichnungen überhäuft. So erhielt er unter anderem den Deutschen Kabarettpreis (2001), den Salzburger Stier (2002), den Deutschen Kleinkunstpreis, den Bayerischen Kabarettpreis (beide 2004), den Bayerischen Fernsehpreis (2006) sowie 2013 den Bayerischen Kulturpreis.

Karten sind erhältlich bei der Stadthalle Korntal Tel. (0711) 83 67 25 10, in der Bücherei Münchingen Tel. (07150) 92 07 15 40 und bei www.reservix.de