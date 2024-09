Kammerorchester arcata Stuttgart - Gaby Pas-van Riet

40 Jahre arcata Stuttgart! 1984 von Patrick Strub zusammen mit 19 jungen professionellen Streicherinnen und Streichern gegründet, erspielte sich das Kammerorchester durch seine schwungvollen und stilsicheren Auftritte schnell die Gunst des Publikums. Zu seinen Trümpfen gehört neben kammermusikalischer Flexibilität und spieltechnischer Präzision ein weitreichendes Repertoire vom frühen Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Mit nahezu 800 Konzerten hat sich arcata Stuttgart einen festen Platz im Musikleben der Landeshauptstadt und ihrer Region erarbeitet. Zahlreiche Tourneen führten das Orchester in viele Metropolen in Europa, Zentralamerika, Asien, Australien und Neuseeland. Das Orchester arbeitet regelmäßig mit namhaften Solistinnen und Solisten. Beim Auftritt in der Stadthalle Korntal wird das die Flötistin Gaby Pas-van Riet sein. Die in Korntal-Münchingen lebende gebürtige Belgierin war Soloflötistin des SWR-Symphonieorchester Stuttgart, ist Professorin an der Hochschule für Musik Saar und eine international gefragte Solistin.

Vorverkauf ab 3. Juni 2024