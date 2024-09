Wer ist eigentlich Erich Kästner?

Kästner kennt jeder. Oder vielmehr: Einen Kästner kennt jeder. Wer kennt dann den richtigen? Kästner als Bürgerschreck oder erschrockener Bürger, als Muttersöhnchen oder Frauenheld, Optimist oder Pessimist, Humorist oder Zyniker, Aufklärer oder Schmutzfink, Kinder- oder Erwachsenenautor, Schöngeist oder Schulmeister?

Von der Weimarer Republik über die Zeit des Nationalsozialismus, den Wiederaufbau und die Wirtschaftswunderjahre wird er von vielen Standpunkten aus beurteilt, verurteilt und gelobt.

Hier soll der Autor vor allem als Sprach- und Lebens- wie als Verwandlungskünstler vorgestellt werden. Wie ein Zauberer verwandelt Kästner die Wirklichkeit in Geschichten, die Geschichten wieder in Wirklichkeit und das Leben in eine Bühne.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe "125 Jahre Erich Kästner", die mit dem Kästner-Abend "Lieben und (nicht) lieben lassen" mit Astrid Fünderich und Mike Sommerfeldt am 14.11.2024 fortgesetzt wird.

Vorverkauf ab 3. Juni 2024